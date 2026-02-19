Las exportaciones gallegas caen un 0,3% en 2025 y las importaciones suben un 2,2%

Archivo - Contenedores de exportación - EUROPA PRESS - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las exportaciones gallegas bajaron un 0,3% en 2025, hasta alcanzar un valor de 30.938,9 millones, mientras que las importaciones subieron un 2,2%, hasta 21.364,6 millones, de modo que el saldo fue positivo, en 9.574,3 millones, según los datos que publica este jueves el Instituto Galego de Estatística (IGE).

En diciembre, de acuerdo con estas cifras, las exportaciones de Galicia cayeron un 1,5% y las importaciones a la comunidad gallega subieron un 3,9%.

Los productos que en el conjunto de 2025 influyen más negativamente en el comportamiento de las exportaciones son productos no clasificados (-1,2 puntos). Las influencias más positivas se corresponden con las exportaciones de vehículos automóviles, tractores (+0,9 puntos).

En las importaciones, vehículos automóviles, tractores (+1,5 puntos) y pescados, crustáceos, moluscos (+1,5 puntos) fueron los productos con mayor contribución positiva, mientras que combustible, aceites minerales (-1,2 puntos) fueron los de más negativa.

Por áreas geográficas, disminuyen las exportaciones con destino a la zona euro y América del Norte mientras que aumentan aquellas con destino al resto de áreas (resto de Europa, América Latina, Asia y África).