Una exposición fotográfica de Paolo Roversi recala en la Fundación MOP: "Las dudas abren la puerta a la creatividad"

Exposición de Paolo Roversi. - FUNDACIÓN MOP

A CORUÑA, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Marta Ortega Pérez (MOP) abrirá al público este sábado la exposición 'Doubts', del fotógrafo italiano Paolo Roversi, que protagoniza la programación de verano de la entidad y podrá visitarse hasta el 20 de septiembre en el Muelle de Batería.

La muestra incluye obras icónicas del artista, imágenes inéditas, propone un recorrido íntimo por la carrera de Roversi y celebra su decisiva impronta en el lenguaje de la fotografía de moda.

"Las dudas abren la puerta a la creatividad y la imaginación, de igual modo que las certezas la cierran", ha señalado el fotógrafo italiano.

La exposición, según ha explicado la Fundación MOP, recoge muchos de los elementos que mejor definen la manera de trabajar del fotógrafo, entre los que se encuentra su constante fascinación por las posibilidades experimentales que ofrece la Polaroid.

La exposición se distribuye en una red de doce secciones interconectadas y cada una de ellas representa un aspecto distinto de la estética de Roversi: Theatre, Appearances, Shadows, Doubts, People, Presence, Grace, Beauty y Fading .

Entendidas como un todo, estas secciones dan cuenta de la maestría técnica del fotógrafo. La exposición está acompañada de una publicación editada por The MOP Books y diseñada por M/M (Paris), así como por una película sobre la obra de Paolo Roversi.

La entrada es gratuita y el horario de apertura de la exposición es de lunes a viernes de 10.00 a 21.00 horas y sábados y domingos de 11.00 a 21.00 horas.

Además, la Fundación MOP señala que los beneficios generados por la venta de merchandising de la exposición serán destinados al proyecto Future Stories , dirigido al apoyo de creadores en su carrera artística.