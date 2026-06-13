Extinguido un fuego en la caseta de los halcones del Aeropuerto de A Coruña

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un fuego iniciado en la caseta de los halcones del Aeropuerto de A Coruña este sábado ha sido extinguido por los medios del aeródromo. Ningún animal ha fallecido por el incendio.

Tal y como ha informado el 112 Galicia, alrededor de las 11.30 horas recibieron un aviso por parte de un particular y del personal del aeropuerto. Sin embargo, estos mismo indicaban que era suficiente con sus propios medios.

El fuego afectó a la caseta de los halcones, pero ningún animal sufrió daños. Tampoco hubo personas heridas durante el incendio.

Con todo, el 112 ha indicado que el centro de coordinación del aeropuerto les confirmó que el incendio está ya extinto y que bastaron los medios propios para hacerle frente.