Extinguido un incendio forestal en Arbo (Pontevedra) que quemó 33 hectáreas de monte raso

Archivo - Dos personas observan el fuego, a 29 de julio de 2025, en Arbo, Pontevedra, Galicia (España). - Adrián Irago - Europa Press - Archivo

PONTEVEDRA, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los servicios de extinción han dado por apagado, contra este mediodía, el incendio forestal iniciado en Arbo (Pontevedra) en la noche del miércoles. Finalmente, ha calcinado una superficie de 33 hectáreas de monte raso, según recoge la Consellería do Medio Rural.

El fuego se inició a las 22.22 horas de la pasada jornada en la parroquia de Cabeiras y quedó extinguido a las 11.57 horas del jueves. En conjunto, tres agentes, 10 brigadas y siete motobombas han trabajado en el punto.

El departamento autonómico recuerda que el teléfono gratuito 085 está a disposición de la ciudadanía en caso de detectar algún incendio forestal. Además, dispone de otro teléfono anónimo y gratuito para denunciar cualquier actividad delictuosa incendiaria de la que se tenga sospecha o conocimiento: 900 815 085.