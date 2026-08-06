Fabiola García demanda al Gobierno una política migratoria "seria y consensuada" con las CCAA tras lo sucedido en Ceuta

La conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, visita el Punto de Encontro Familiar de Lalín, en Pontevedra - XUNTA DE GALICIA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

La conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, ha demandado al Gobierno una política migratoria "seria" y "consensuada" con todas las comunidades, tras la llegada masiva de migrantes a Ceuta.

En una visita al Punto de Encontro Familiar de Lalín, la conselleira ha deseado que no se prolongue la situación durante mucho tiempo y ha exigido al Ejecutivo central "un control claro de fronteras".

Asimismo, además del consenso con las comunidades, ha pedido más financiación para que las autonomías puedan seguir atendiendo a los menores migrantes.

VISITA A LALÍN

La conselleira ha visitado el PEF de O Deza, en Lalín, que acaba de entrar en funcionamiento para dar servicio a decenas de familias de la comarca.

Con la apertura de este recurso, los encuentros de unidades familiares en riesgo de desprotección del entorno de Deza se centralizarán en Lalín, en unas instalaciones cedidas por el Ayuntamiento que la conselleira ha recorrido con el alcalde de la localidad, José Crespo, al que le ha agradecido su implicación para llevar a cabo el proyecto.

Fabiola García ha apuntado que el PEF de Lalín es uno de los tres que acaba de poner en marcha la Xunta, junto con los que prestan servicio a las comarcas de A Mariña y de Verín.

Para adecuar los tres espacios el Ejecutivo gallego invirtió cerca de 700.000 euros, a los que se suman 1,4 millones de euros para licitar su gestión.

La conselleira ha destacado que los Puntos de Encuentro Familiar representan un recurso fundamental para los niños y las familias en riesgo de desprotección. En este sentido, ha explicado que son unos espacios "neutrales y seguros" que se han conformado como el mejor marco para realizar las visitas fijadas por los juzgados en procesos de separación conflictivos.