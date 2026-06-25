Fabiola García insta al Gobierno a "recapacitar" sobre la reducción de ratios en escuelas infantiles y pide diálogo

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SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La conselleira de Política Social, Fabiola García, ha instado al Gobierno estatal a "recapacitar" sobre el decreto anunciado que busca reducir las ratios en las escuelas infantiles de 0 a 3 años. Pide que dialoguen con las comunidades puesto que, "pone en riesgo" la gratuidad de las escuelas en Galicia.

En declaraciones a los medios este jueves, la conselleira ha reivindicado a Galicia como "referencia a nivel mundial" en la ratio de escolarización de 0 a 3 años. "Esto se ha conseguido gracias a una inversión de más de 65 millones de euros por parte del Gobierno gallego a través de la gratuidad de todas las escuelas infantiles", ha destacado.

"Pues bien, ahora el Gobierno de España quiere aprobar un nuevo decreto que pone en riesgo por primera vez la gratuidad de todas las escuelas infantiles de Galicia. Quiere aprobar un nuevo decreto sin hablar ni con las comunidades autónomas ni hablar con todo el sector de las escuelas infantiles a nivel nacional", ha lamentado.

Un sector, ha recordado, que viene de manifestarse y de decir que están en peligro en estos momentos más de 20.000 plazas públicas en Galicia.

Por todo esto, pide al Ejecutivo que "reflexione, que recapacite, que hable con las comunidades autónomas y que también hable directamente con todo el sector de las escuelas infantiles en la comunidad".

Con todo, no se muestra sorprendida. "Es la forma de proceder por parte del Gobierno de España, ya lo conocemos muy bien. Está muy acostumbrado a 'yo invito y tú pagas', exactamente lo mismo que está haciendo en este momento con el sistema de atención a la dependencia, que viene de lanzar un nuevo sistema de financiación y decir que nos va a incrementar progresivamente la financiación en el ámbito de la dependencia cuando la financiación es muy clara a través de la Ley de Dependencia de 2006, una financiación a partes iguales, Gobierno y CCAA", ha recordado.

Sobre esto, ha insistido en su petición al Gobierno de que "cumpla la ley" y que ingrese "de forma inmediata" los más de 3.000 millones de euros que "debe a todos los dependientes gallegos".