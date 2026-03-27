Facenda espera que el nuevo ministro "piense más en todas las CC.AA. y no solo en los socios de gobierno"

El conselleiro de Facenda, Miguel Corgos - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, espera que el nuevo ministro de Hacienda, Arcadi España, "piense más en todas las comunidades autónomas y no solo en los socios de gobierno".

En declaraciones a los medios de comunicación antes de participar en la mesa redonda 'La reforma de la financiación autonómica, un análisis de la propuesta presentada', organizada por Funcas en Madrid, Corgos ha deseado "lo mejor" al nuevo ministro, pero también le ha pedido "que sea más cooperativo con Galicia que lo que fue la ministra saliente --María Jesús Montero-- porque todas las decisiones importantes que tomó --a su juicio-- fueron muy perjudiciales" para Galicia.

"En este caso las grandes decisiones que teníamos todos encima de la mesa, como el sistema de financiación autonómica, la propuesta de la ministra saliente es muy perjudicial y esperamos que se reconduzca esa decisión hacia posturas que beneficien a todas las comunidades", ha subrayado el titular de Facenda.

En este sentido, ha insistido en que Galicia "necesita que el planteamiento del sistema de financiación cambie radicalmente" y ha añadido que no es cosa solo de la comunidad gallega, toda vez que "la mayoría menos una se manifestaron ya en contra".

Pero en el caso de Galicia "va en contra de todas las necesidades", ha subrayado. Y ha citado "en especial" al hecho de "que se valoren mejor los costes que tiene vinculados a envejecimiento y dispersión que hace que la prestación sea más onerosa".

"Si estamos de acuerdo en que queremos una financiación que permita una prestación de servicios análoga en todas las comunidades autónomas, entonces habrá que tener en cuenta esos costes diferenciales", ha incidido, para a renglón seguido añadir que "este modelo no solo no lo hace sino que va en la dirección contraria".

MEDIDAS ANTICRISIS

Respecto a las medidas anticrisis, ha repetido lo señalado por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, sobre que Galicia "necesita ser tenida en cuenta" ya que "más de la mitad de los recursos que va a emplear el Gobierno proceden de los ingresos de las comunidades".

"Sin embargo, no fuimos consultadas sobre si eran adecuadas o cómo repartir equitativamente el coste de estas medidas", ha censurado. En cualquier caso, ha señalado que la comunidad soportará "estos tres meses de medidas" que cuantifica en 120 millones de euros --40 millones al mes-- y por su parte añadirá otros 150.

"Añadiremos medidas de movilización de los presupuestos, que nos permiten repriorizar partidas para ayudar a quien más lo precise para afrontar estos efectos de la crisis que se están notando ya en los precios", ha destacado Corgos.