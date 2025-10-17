La facturación de la industria baja un 6,6% en agosto en Galicia

Archivo - Ceremonia de la botadura de la fragata F-111, en el astillero de Navantia, a 11 de septiembre de 2025, en Ferrol, A Coruña, Galicia (España). Durante el acto, Doña Sofía amadrina la botadura de la Fragata F-111 “Bonifaz”, primera unidad de una m - Raúl Lomba - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La cifra de negocios de la industria bajó un 6,6% en agosto en Galicia en relación al mismo mes de 2024, según los datos difundidos este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el retroceso estatal, las ventas de la industria retoman la senda negativa después de haber encadenado, en junio y julio, incrementos interanuales.

Corregidos los efectos estacionales y de calendario, la facturación de la industria aumentó un 0,8% interanual en agosto, nueve décimas menos en julio. Con este descenso, se pone fin a una racha de tres meses de aumentos interanuales consecutivos en la serie corregida.

En tasa mensual (agosto sobre julio) y eliminando la estacionalidad y el efecto calendario, la facturación de la industria cayó un 0,8%, encadenando dos meses consecutivos de descensos.

De acuerdo con el INE, la cifra de negocios de la industria aumentó en agosto en tasa interanual en siete comunidades autónomas, principalmente en Extremadura (+6,5%), Madrid (+6,2%) y Baleares (+5,3%).

Por contra, la facturación de la industria bajó en diez regiones, destacando los retrocesos interanuales de Andalucía (-7,8%), País Vasco (-7,6%) y Galicia (-6,6%).