Fademga y la Consellería de Política Social llegan a un acuerdo para poner fin a las movilizaciones por la discapacidad

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La asociación Fademga Plena Inclusión Galicia y la Consellería de Política Social han llegado a un acuerdo para poner fin a las movilizaciones encabezadas por la asociación y secudadas por otras del sector de la discapacidad.

Según explica Fademga en un comunicado, las entidades manifestaron su conformidad con los compromisos alcanzados, "valorando positivamente los avanzados producidos y la voluntad de consenso mostrada por ambas partes para garantizar la continuidad y la estabilidad del modelo del Concerto Social".

Así, comunican que queda suspendida tanto la concentración prevista para el miércoles 29 de octubre ante San Caetano, como las posteriores concentraciones frente al Parlamento.