Falece unha muller ao caerlle unha neveira no seu domicilio de Santiago e a Policía Nacional investiga o sucedido

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 7 Dic. (EUROPA PRESS) -
Unha muller faleceu no seu domicilio de Santiago ao caerlle unha neveira encima como resultado de, aparentemente, un accidente doméstico. A Policía Nacional, que indica que en principio non hai síntomas de violencia, traballa para esclarecer o sucedido na tarde deste sábado.
Foi un familiar quen alertou ao 112 Galicia pouco antes das 19.00 horas. Na súa chamada, pediu asistencia médica urxente para a súa irmá, cunha perna atrapada baixo a neveira, e advertiu de que non respondía estimulos, polo que se trasladou a información a Urxencias Sanitarias de Galicia-061.
Pouco despois, os servizos sanitarios confirmaron o falecemento da muller e insistiron na necesidade de contar cos axentes da Policía Nacional e Local con fin de coñecer a circunstancia do suceso.
Deste xeito, a Policía Nacional investiga agora o sucedido. Segundo detallan fontes dos axentes, non hai síntomas de violencia aparentes e, aparentemente, trátase dun accidente doméstico.