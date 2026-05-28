Fallece Antolín Alcántara, histórico sindicalista de la CIG y referente de las "luchas" del Metal y el Naval

Antolín Alcántara Álvarez - CIG

VIGO 28 May. (EUROPA PRESS) -

El histórico sindicalista de la Confederación Intersindical Galega (CIG) Antolín Alcántara Álvarez ha fallecido en la madrugada de este jueves, y será despedido con un acto este viernes a las 12.30 horas en el tanatorio de Pereiró en Vigo.

Natural de Moaña, Alcántara inició su militancia sindical muy joven, cuando empezó a trabajar en el sector de la automoción, tras una etapa como maquinista naval, y se convirtió en una de las figuras destacadas del sindicalismo nacionalista gallego.

La CIG ha destacado que la defensa de la clase trabajadora, de la justicia social y de la "liberación nacional y social de Galicia" se convirtieron en los ejes de su vida, y que estuvo especialmente ligado a las "luchas" en los sectores del Metal y el Naval, donde destacó su papel en las movilizaciones de 2007 y 2009.

A lo largo de su trayectoria desempeñó diversas responsabilidades en la CIG, y en 2005 fue elegido secretario confederal de Negociación Colectiva y Salud Laboral, en la candidatura de Suso Seixo.

"Una voz clara y valiente en la denuncia de las reformas laborales, de las políticas antisociales y de la pérdida de derechos de la clase trabajadora (...) Pero por encima de todo, Antolín fue un compañero profundamente humano, solidario y comprometido con todas las causas justas", han destacado desde la central nacionalista.

Así, la CIG ha puesto en valor sus "fuertes convicciones" y su "honestidad", incluso "en los momentos más difíciles", como cuando fue procesado y condenado por desórdenes en Vigo durante los conflictos del Metal.

El año pasado, Antolín Alcántara publicó el libro 'En memoria da nosa infancia', en el que reconstruye la dureza de los años de su infancia y juventud, y reivindica valores como la solidaridad, el apoyo mutuo o la conciencia colectiva.

"Con la muerte de Antolín Alcántara desaparece un compañero imprescindible para entender la historia reciente de la CIG y de las luchas obreras y nacionalistas de Galicia. Pero su ejemplo de coherencia y compromiso quedará para siempre en la memoria colectiva del sindicalistamo nacionalista gallego y de todas las personas que compartieron con él la defensa de una sociedad sin explotación, más justa y plenamente libre", ha trasladado la Confederación Intersindical Galega.