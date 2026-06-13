Fallece el canónigo chantre emérito de la Catedral de Santiago y el templo toca a muerto en su honor

Archivo - Torres de la Catedral de Santiago de Compostela.
Archivo - Torres de la Catedral de Santiago de Compostela. - XUNTA DE GALICIA - Archivo
Europa Press Galicia
Publicado: sábado, 13 junio 2026 19:43
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   SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

   El canónigo chantre emérito de la Catedral de Santiago, Antonio Suárez Carneiro, ha fallecido este sábado, según ha confirmado la institución religiosa a través de sus redes sociales.

   Debido a esto, las campanas del templo compostelano han tocado a muerto durante esta tarde, algo que no es habitual que suceda. El funeral se celebrará en la propia catedral a las 17.30 horas del domingo. A continuación, recibirá cristiana sepultura en el claustro.

   El cargo de chantre se utiliza para designar al maestro cantor o del coro en los templos principales, como es el caso. En marzo de 2025, el arzobispo aceptó la renuncia de Suárez, que ejerció como canónigo emérito hasta su fallecimiento.

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