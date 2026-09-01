Fallece por causas naturales una persona en la Illa de Ons

SANTIAGO DE COMPOSTELA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una persona que se alojaba en la Illa de Ons ha fallecido este martes por causas naturales, según han informado fuentes del Parque Nacional das Illas Altánticas, cuyo personal ha coordinado el protocolo de emergencia activado para evacuar el cadáver.

Tal y como han informado desde el parque, desde el primer momento sus efectivos "asumieron la primera asistencia, la comunicación con las autoridades competentes y el inicio de los trámites necesarios para la gestión del suceso".

Como parte del dispositivo movilizado, un profesional médico se desplazó hasta la isla para atender la situación y certificar in situ "que el fallecimiento se debió a causas naturales".

Tras la confirmación médica, se contactó con un servicio funerario para coordinar la retirada y el traslado del cadáver. El operativo contó con el apoyo directo del personal, de los servicios sanitarios propios y de los vehículos del Parque Nacional para el desplazamiento del cuerpo dentro de la isla hasta el punto de embarque.

La funeraria asumirá el viaje por mar en una embarcación contratada específicamente para este servicio. Una vez en tierra firme, la empresa se encargará también del transporte final del fallecido hasta el tanatorio designado por la familia, informan las mismas fuentes.