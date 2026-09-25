Fallece en Cee un peregrino que hacía el Camino en bici a Fisterra

Archivo - Helicóptero medicalizado del 061 con base en Santiago. - HELICOSANTIAGO - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un peregrino que formaba parte de un grupo de siete personas que recorría el Camino a Fisterra en bicicleta ha fallecido esta tarde de viernes a su paso por el municipio coruñés de Cee.

En una pista forestal en el lugar de San Martiño, en Brens, municipio Cee, la víctima cayó de su bicicleta en un trecho de fuerte pendiente.

Así lo explicaron los Bomberos de Cee, que acudieron al lugar tras recibir el aviso del 112 Galicia pasadas las 16,00 horas.

Un alertante avisó de la extrema gravedad del peregrino, así el 112 lo puso en comunicación con los profesionales del 061 con el fin de recibir las instrucciones pertinentes mientras esperaban la ayuda.

Hasta el lugar se desplazó el helicóptero medicalizado con base en Santiago. Los bomberos del parque comarcal colaboraron con el equipo médico para llegar hasta la víctima, que se encontraba en una zona de difícil acceso para cualquier vehículo que no fuera un todoterreno.

En el operativo también prestaron apoyo los voluntarios de Protección Civil y los agentes de la Guardia Civil.