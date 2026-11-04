Fallece en el CHUAC el hombre evacuado este martes tras un incendio en un garaje de Santiago

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El hombre que tuvo que ser evacuado al hospital este martes tras sufrir quemaduras en un incendio en un garaje en Santiago de Compostela ha fallecido por la gravedad de las lesiones que presentaba, según han confirmado fuentes consultadas por Europa Press.

En concreto, el hombre falleció a última hora del martes en la unidad de quemados del Hospital Universitario de A Coruña (CHUAC). Cabe recordar que el incendio se originó en un garaje de una vivienda unifamiliar en la zona de Lavacolla, dentro de la parroquia de Sabugueira.

El fuego comenzó mientras el afectado manipulaba una máquina en el interior del garaje, lugar del que fue rescatado por otra persona que se hallaba en el lugar.