Fallece el conductor de un vehículo que colisionó contra otro estacionado en Neda

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El conductor de un vehículo que colisionó contra otro estacionado en Neda (A Coruña) ha fallecido sobre las 13,00 horas de este jueves, según informa el 112.

Un particular avisó, en concreto, diez minutos después de las 13,00 horas, e indicó que un coche había colisionado contra otro cuando circulaba por el kilómetro 2 de la AC-115, en Neda.

Esta misma persona explicó que la causa del accidente podía haber sido una indisposición previa del conductor implicado, y que este permanecía inconsciente.

El 112 activó un operativo en el que participaron urgencias sanitarias y la Guardia Civil de Tráfico. Los servicios sanitarios solo pudieron confirmar el fallecimiento de la persona.