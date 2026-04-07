Fallece la edil de Cohesión Social de Lugo, Olga López Racamonde

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, junto con la edil del Ayuntamiento de Lugo Olga López. - PSDEG

LUGO, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Cohesión Social de Lugo, Olga López Racamonde, ha fallecido este lunes a los 55 años de edad a consecuencia de un cáncer.

El Ayuntamiento de Lugo ha señalado que su fallecimiento deja "un vacío profundo" en la ciudad, destacando su "compromiso social y su vocación de servicio público", atenta siempre, ha añadido, a las personas más vulnerables".

"Su defensa de las políticas sociales y de la sanidad pública deja una huella duradera. Incluso en los momentos más difíciles, mantuvo intacto su compromiso con el trabajo público, ofreciendo un ejemplo de entrega y humanidad", ha manifestado el consistorio local.

La pérdida de Olga López supone el tercer fallecimiento de un concejal del grupo del PSOE en el Ayuntamiento de Lugo durante el mandato iniciado en 2023, tras el fallecimiento el pasado año de la alcaldesa, Paula Alvarellos, y del edil Pablo Permuy.

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, en un mensaje en redes sociales, ha puesto en valor el "compromiso con el socialismo y con los vecinos" de Lugo de Olga López. Ha subrayado que la edil salía del hospital para votar en los plenos y regresaba a continuar con el tratamiento.

"Así era ella. Así quería a Lugo. Así entendía el compromiso con el socialismo y con los vecinos de su ciudad. Matrona, profesora, concejala. Cuidó de todos hasta que el cuerpo no la dejó. Hasta siempre, Olga. No te vamos a olvidar", ha concluido.