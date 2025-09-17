Fallece el empresario y economista José María Castellano, quien fuera consejero delegado de Inditex

A CORUÑA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El empresario y economista José María Castellano (A Coruña, 1947-2025), quien fuera consejero delegado de Inditex y presidente de Novagalicia Banco, ha fallecido en la madrugada de este miércoles en Madrid.

Según han confirmado a Europa Press fuentes cercanas, los restos del empresario y economista serán velados en el Tanatorio Parcesa La Paz, donde se celebrará una misa a las 18,00 horas. El funeral tendrá lugar el viernes, día 19 septiembre, a las 20,00 horas en la Iglesia de Santiago de la ciudad vieja de A Coruña.

José María Castellano fue presidente de Greenalia, compañía de la que poseía desde junio del 2020 el &% de las acciones. Con una amplia experiencia como gestor e inversor, fue desde 1985 miembro del Consejo de Administración de Inditex, grupo del que en 1997 fue nombrado vicepresidente y consejero delegado.

Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid, catedrático de Economía financiera y contabilidad en la Universidad de A Coruña y miembro de la Academia de Ciencias Económicas y Financieras. Actualmente, participó en distintos consejos de administración de destacadas empresas nacionales.

Desde 2008 y hasta su venta a Vodafone en 2014 ostentó la presidencia de la compañía de telecomunicaciones ONO. También fue presidente de Novagalicia Banco desde 2011 hasta su venta por parte del FROB en enero de 2014.

Además, Castellano fue vicepresidente entre el 2009 y el 2011 del periódico 'La Voz de Galicia', en cuyo consejo de administración participaba desde mayo de 2024.