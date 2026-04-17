Fallece en la entrada de Santiago un peregrino que sufrió una indisposición

Archivo - Helicóptero y ambulancia del 061. - 061 - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un peregrino ha perdido la vida este viernes a la entrada de Santiago de Compostela por el Camino Portugués tras sufrir una indisposición.

Fuentes consultadas por Europa Press han confirmado que el suceso ocurrió poco después de las 14.30 horas en la rúa do Beado, al pasar O Milladoiro.

Tras solicitarse ayuda a los servicios de emergencias, hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Nacional, de la Policía Local y del Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061.