Fallece un hombre tras caer al río en el ayuntamiento coruñés de Dumbría

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha fallecido este viernes en la parroquia de Olveiroa, en el ayuntamiento coruñés de Dumbría, tras caer al río, según ha informado el 112 Galicia.

El operativo de rescate se activo a las 18.10 horas tras recibir la Central de Emergencias la llamada de un particular, en la que alertaba del suceso e indicaba que la persona podría haber fallecido.

De este modo, se informó al Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, a los Bomberos de Cee, a la Guardia Civil y a los efectivos de Protección Civil.