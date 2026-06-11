Fallece un hombre tras caerse de una escalera cuando trabajaba en un invernadero en Oleiros (A Coruña

SANTIAGO DE COMPOSTELA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha fallecido en las últimas horas tras caerse de una escalera cuando estaba realizando trabajos en un invernadero, en el municipio coruñés de Oleiros, según ha informado el CIAE 112 Galicia.

El accidente ocurrió sobre las 21.30 horas de este miércoles, en la zona de San Pedro de Nós. El 112 avisó a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, a los equipos de Emergencias de Oleiros, Guardia Civil y Policía Local.

La víctima sufrió una caída desde lo alto de una escalera y quedó suspendida por un arnés. Una vez que pudieron liberarla, los sanitarios lo atendieron y le realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar, pero éstas no dieron resultado y nada se pudo hacer para salvarle la vida.