Fallece un hombre tras ser atropellado en la AP-9 de A Coruña

SANTIAGO DE COMPOSTELA 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha fallecido este domingo después de ser atropellado en el kilómetro 2 de la carretera AP-9 de A Coruña, según ha informado 112 Galicia.

El suceso ha tenido lugar en torno a las 20.00 horas, concretamente en el cruce con Alfonso Molina, en Elviña, cuando varios particulares alertaron al 112 Galicia de que un hombre acababa de ser atropellado.

Inmediatamente, el Centro de Atención Integrada de Urgencias solicitó la actuación de Emergencias Sanitarias de Galicia-061, la Guardia Civil de Tráfico, la Policía Local y los servicios de mantenimiento de carreteras.

Pese a los esfuerzos por reanimar al afectado, los profesionales sanitarios sólo pudieron confirmar su fallecimiento.