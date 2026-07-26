Fallece un hombre tras ser rescatado del agua en la playa de Vilaxoán, en Vilagarcía (Pontevedra)

Europa Press Galicia
Publicado: domingo, 26 julio 2026 10:19
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   SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

   Un hombre ha fallecido tras ser rescatado del agua en la playa de Vilaxoán, la parroquia de Sobrán, en Vilagarcía (Pontevedra). El varón presentaba síntomas de ahogamiento.

   Tal y como ha informado el 112 Galicia, un particular contactó a las 20.40 horas para alertar de que varias personas acababan de sacar del agua a un hombre que presentaba síntomas de ahogamiento.

   Hasta el punto se desplazaron miembros del Servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, el helicóptero medicalizado con base en Santiago de Compostela; la Policía Local y el Servicio Municipal de Emergencias de Vilagarcía de Arousa.

   Finalmente, pese a los esfuerzos realizados por los equipos de emergencias, no fue posible salvarle la vida al hombre.

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