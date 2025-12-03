Fallece un hombre en Vilaboa (Pontevedra) tras ser atropellado por un vehículo

Archivo - Helicóptero y ambulancia del 061. - 061 - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un hombre, de 78 años, falleció en el municipio pontevedrés de Vilaboa tras ser atropellado por un turismo cuando cruzaba la calle por un lugar no habilitado.

El suceso, según han informado fuentes de la Guardia Civil, se produjo minutos antes de las 19.00 horas de este miércoles en la N-554, a la altura del punto kilométrico 2,100.

Según la información del 112 Galicia, fueron varios particulares los que dieron la voz de alarma y hasta el punto se movilizaron los profesionales de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, la Guardia Civil de Tráfico y los voluntarios de Protección Civil.

Con todo, los profesionales sanitarios no pudieron hacer nada por salvarle la vida al hombre. Por su parte, el conductor y los ocupantes del vehículo resultaron ilesos.