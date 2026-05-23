Fallece un hombre en Vilanova de Arousa tras ser atropellado por un turismo

Archivo - Helicóptero de Urxencias Sanitarias de Galicia-061. - 061 - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 May. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha perdido la vida tras ser arrollado por un turismo en la PO-530, a su paso por la parroquia de Tremoedo, en el municipio pontevedrés de Vilanova de Arousa.

Según la información del 112 Galicia, el suceso se produjo sobre las 02.00 horas de este sábado y fue un particular el que dio la voz de alarma y detalló que el vehículo implicado en el accidente continuó la marcha.

La víctima quedó tendida en el medio de la vía y, a pesar de los esfuerzos de los profesionales sanitarios, no pudieron hacer nada para salvarle la vida.

Hasta el punto se desplazaron los profesionales de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 y los agentes de la Guardia Civil de Tráfico.