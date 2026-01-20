Fallece Mabel Montes, periodista de TVG y Radio Galega

La periodista Mabel Montes. - TVG

LUGO 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Corporación de Servizos Audiovisuais de Galicia (CSAG) ha informado este martes del fallecimiento de Mabel Montes, periodista de la TVG y de la Radio Galega, vinculada durante casi tres décadas a los servicios informativos de los medios públicos autonómicos.

Xornalista de Zas (A Coruña), Montes formaba parte de la redacción de informativos de la Corporación desde 1997. Desde 2012 se integró en el equipo de 'O Tempo' y, a través de este espacio, llegó a miles de hogares gallegos.

La CSAG traslada que despide a "una periodista referente, una compañera y una gran amiga".

Mabel Montes tenía 50 años y será velada en el Tanatorio Municipal de Zas hasta este miércoles a las 16,00 horas.