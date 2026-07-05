Fallece un motorista en As Pontes y tres personas resultan heridas en una colisión en Malpica

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un motorista ha fallecido este domingo en As Pontes tras sufrir un accidente en una rotonda situada en el kilómetro 0 de la AC-101. También, este domingo tres personas han resultado heridas en otro accidente en Malpica.

El 112 Galicia ha informado de sendos sucesos en su boletín informativo. En el caso de As Pontes, fue un particular quien alertó poco antes de las 18.30 horas de que la persona permanecía inconsciente.

Hasta allí se desplazaron profesionales de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, la Guardia Civil de Tráfico y voluntarios de Protección Civil de As Pontes.

Finalmente, y pese a los esfuerzos de los sanitarios por reanimarlo, solo se pudo confirmar su fallecimiento.

Por otra parte, tres personas tuvieron que ser trasladadas tras una colisión entre tres vehículos en Malpica de Bergantiños. Una de ellas tuvo que ser excarcelada por los bomberos.

Según ha indicado el 112, poco antes de las 17.30 horas fueron informados del accidente. Tres vehículos colisionaron en el kilómetro 6 de la AC-418, en Leiloio, Malpica de Bergantiños. Uno de los turismos acabó volcado, y en su interior una persona permanecía atrapada.

A continuación, se trasladaron hasta allí profesionales de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, de la Guardia Civil de Tráfico, de los bomberos de Carballo, del GES de Ponteceso, y voluntarios de Protección Civil de Malpica.

Con todo, los bomberos liberaron a la persona atrapada, que se encontraba consciente. Finalmente, tres de los implicados fueron trasladados por los sanitarios.

ACCIDENTE EN VILA DE CRUCES

También este domingo ha tenido lugar un accidente en Vila de Cruces, en el que los bomberos do Deza retiraron a dos personas de un coche que se salió de la vía en el lugar da Baiuca, en San Pedro de Losón.

El suceso tuvo lugar sobre las 17.30 horas de la tarde, y fue un particular quien alertó de que había personas incapaces de salir del vehículo, volcado lateralmente.