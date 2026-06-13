Fallece un motorista tras sufrir una salida de vía en la N-550, en Redondela (Pontevedra)

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un motorista ha fallecido tras sufrir una salida de vía con su vehículo en el Camiño de Fortóns, en la N-550, en Redondela, pasadas las 23.00 horas de la noche del viernes.

Tal y como ha trasladado el 112 Galicia en su boletín informativo, tuvieron constancia del suceso a raíz del aviso de un particular, lo que permitió activar un operativo de respuesta en el que participaron distintos profesionales.

A la llegada de los agentes locales al lugar del siniestro, comprobaron el estado grave del motorista. Asimismo, también se desplazó personal de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 y efectivos de la Guardia Civil de Tráfico.

Finalmente, solo se pudo confirmar el fallecimiento del motorista.