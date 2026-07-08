Fallece una mujer tras caer en un pozo en Vigo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una mujer ha perdido la vida este miércoles tras sufrir una caída en un pozo en el Camiño da Devesa, en la parroquia viguesa de Saiáns.

Según indicaron los agentes de la Policía Nacional al 112, las primeras hipótesis apuntan a que la mujer realizaba tareas de limpieza en el pozo cuando cayó sobre el botón del sistema automático de subida y bajada del caldero y recibió una descarga eléctrica que le provocó el fallecimiento.

Fue el personal de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 quien, sobre las 17.50 horas, solicitó ayuda al 112 Galicia para sacar a la mujer, que se había precipitado al pozo y no podía sacarla porque se había electrocutado.

A continuación, un particular informaba a la central de emergencias de que ya habían logrado sacar a la víctima del interior del pozo y que la estaban reanimando, pero finalmente nada pudieron hacer por salvarle la vida.