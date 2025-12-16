Fallece una mujer en A Coruña al salirse su coche de la vía en Alfonso Molina

A CORUÑA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

Una mujer ha fallecido en A Coruña en un accidente de tráfico ocurrido en la avenida de Alfonso Molina, poco antes de las doce de la noche de este lunes, según información facilitada por la Guardia Civil.

El siniestro se produjo poco después de las 23.50 horas en el kilómetro 2,900 de la AC-11 cuando el vehículo circulaba por uno de los viales que hay en sentido salida de la ciudad.

Se produjo el vuelco del coche y la puerta de la conductora y única ocupante se abrió y fue proyectada fuera del vehículo, siendo aplastada por la carrocería, lo que provoca su fallecimiento. La mujer llevaba puesto el cinturón de seguridad.