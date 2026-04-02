Fallece una mujer nonagenaria en Ames (A Coruña) al caer a un pozo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 96 años ha fallecido en Ames (A Coruña) al caer a un pozo en la mañana de este jueves. Los Bomberos de Boiro han acudido al punto para efectuar el rescate del cuerpo. Pasadas las 13.30 horas, continúan allí, a la espera de que se persone la autoridad judicial, según indican fuentes del servicio de extinción.

A las 11.30 horas, personal del 061 solicitó al 112 Galicia medios de rescate para la mujer fallecida. El suceso ocurrió en el lugar de A Moniña, en O Milladoiro.

La central de emergencias pasó el aviso a los Bomberos de Boiro, que salieron de inmediato. Todavía desconocen lo sucedido, lo que trata de esclarecer la Guardia Civil. También fueron informados los Bomberos de Santa Comba, el GES de Brión, la Policía Local y Protección Civil de Ames.