Fallece una mujer en la playa de Broña, en Outes (A Coruña)

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una mujer ha fallecido este domingo, 21 de junio, en la playa de Broña, en Outes (A Coruña). Los socorristas trataron de reanimarla, pero no pudieron hacer nada por salvarle la vida.

Tal y como ha trasladado el 112 Galicia en su boletín informativo, sobre las 16.20 horas varios alertantes contactaron para pedir auxilio para una mujer que se encontraba en la playa de Broña, en San Cosme de Outeiro, en la localidad coruñesa de Outes.

Según indicaban, los socorristas la sacaron del agua y trataron de reanimarla sin éxito, por lo que solicitaban una ambulancia para asistirla.

El 112 pasó el aviso al Servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia, que derivó un helicóptero medicalizado hasta el lugar. También se informó a la Guardia Civil, al GES de Noia, a la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de la localidad, a Salvamento Marítimo y al Servicio de Gardacostas de Galicia.

Finalmente, tras los intentos de reanimación efectuados por los socorristas y el personal médico, la mujer falleció.