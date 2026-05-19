Fallece un operario tras caerle encima un árbol en San Cibrao das Viñas (Ourense)

Archivo - Helicóptero y ambulancia del 061. - 061 - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 May. (EUROPA PRESS) -

Un operario perdió la vida tras caerle encima un árbol mientras realizaba labores de tala en el municipio ourensano de San Cibrao das Viñas.

Según la información del 112 Galicia, el suceso se produjo sobre las 14.40 horas de este martes y fue un particular el que alertó del accidente laboral, ocurrido en la zona de Rante.

La persona que dio el aviso indicó que el trabajador se encontraba haciendo tareas de talado cuando el árbol le cayó encima. El hombre estaba liberado, pero se encontraba inconsciente y necesitaba asistencia sanitaria.

Hasta el punto se movilizaron los profesionales de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que movilizaron el helicóptero medicalizado con base en Ourense. Con todo, a pesar de los esfuerzos realizados, los equipos de emergencias solo pudieron confirmar el fallecimiento del trabajador.

En el operativo también participó el GES do Pereiro de Aguiar y la Guardia Civil.