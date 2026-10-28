Fallece una persona tras ser atropellada en Lugo

LUGO, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una persona perdió la vida tras ser atropellada en el casco urbano de la ciudad de Lugo.

Según la información del 112 Galicia, el suceso se produjo sobre las 19.40 horas de este miércoles cerca del cementerio municipal de San Froilán y fue el Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, el que dio la voz de alarma e indicó que la persona implicada estaba inconsciente.

La central de emergencias avisó a la Policía Nacional y a la Policía Local. La persona falleció en el lugar del accidente.