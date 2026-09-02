Fallece una personas tras salirse de la vía con su tractor en Carballo (A Coruña)

Archivo - Helicóptero y ambulancia del 061. - 061 - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una persona perdió la vida tras sufrir una salida de vía con su tractor en la AC-413, a su paso por Sofán, en el municipio coruñés de Carballo.

Según la información del 112 Galicia, el suceso se produjo sobre las 09.30 horas de este miércoles y fue un particular el que dio la voz de alarma e indicó que el implicado podría estar atrapado.

De esta forma, se movilizó a los profesionales de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos y a la Policía Local de Carballo.

Una vez en el punto, los efectivos confirmaron que la persona no estaba atrapada y los servicios sanitarios no pudieron hacer nada por salvar la vida de la persona.