Fallece en Vigo una persona tras ser rescatada del agua en la zona de Punta Lagoa, en Teis

VIGO 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha fallecido a primera hora de la mañana de este jueves en Vigo tras ser rescatada del agua en la zona de Punta Lagoa, en Teis.

Según informa el 112 Galicia, los hechos ocurrieron minutos antes de las 06.00 horas en la zona del pantalán de Punta Lagoa y fueron los servicios de urgencias sanitarias del 061 los que alertaron al Centro Integrado de Atención ás Emerxencias.

Estos, a su vez, habían sido informados por la Policía Local de que habían rescatado a una persona del agua.

En concreto, fue rescatada en una barca y posteriormente se le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar, pero los profesionales sanitarios solo pudieron confirmar su fallecimiento.

En el operativo también participaron agentes de la Policía Nacional y Bomberos de Vigo.