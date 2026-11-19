Archivo - Méndez Ferrín, Premio Laxeiro 2018 - FUNDACIÓN LAXEIRO - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 (EUROPA PRESS)

El escritor y pensador nacionalista Xosé Luís Méndez Ferrín, figura central de la literatura gallega contemporánea y expresidente de la Real Academia Galega, ha fallecido este miércoles a los 88 años en Vigo.

Catedrático, profesor, periodista y político, pero, sobre todo, escritor que abordó todos los géneros, su huella literaria con piezas clave como 'Con pólvora e magnolias' lo convierte en el último gran clásico de las letras gallegas.

Nacido en Ourense el 7 de agosto de 1938, su figura estuvo marcada, además de por lo literario, por un importante compromiso político en el ámbito del nacionalismo, lo que hace paradójico que su fallecimiento haya tenido lugar poco más de un mes después de la muerte del histórico dirigente nacionalista Xosé Manuel Beiras, a quien dedicó sus últimos artículos periodísticos en el diario Faro de Vigo.

Estudió Filología y Letras inicialmente en Santiago de Compostela y se licenció posteriormente en la Universidad Complutense de Madrid, donde mantuvo un estrecho contacto con círculos galleguistas y donde fundaría el grupo literario de corte nacionalista Brais Pinto. De estos años serían sus primeros libros: 'Voce na néboa' (1957), como poeta; y 'Percival e outras historias' (1958), como narrador. El uso reivindicativo del imaginario artúrico sería una constante en sus letras.

POLÍTICA Y LITERATURA

En los años sesenta, Méndez Ferrín participó en la fundación del partido nacionalista UPG, un movimiento político al que permanecería unido toda su vida, y publicó su investigación sobre la literatura medieval de 'O cancioneiro de Pero Meogo' (1966), al tiempo que comenzaba su labor docente como catedrático de enseñanza media en el Instituto Santa Irene de Vigo, plaza que ocupó hasta su jubilación en 2009.

En el año 1974 se doctoró en la Universidade de Santiago con su célebre tesis ensayística 'De Pondal a Novoneyra' (1984) y en 1999 fue nombrado Doctor Honoris Causa por la Universidade de Vigo.

En el ámbito académico, Méndez Ferrín presidió desde 2010 la Real Academia Galega, una institución a la que había llegado en el año 2000 y que abandonó en el momento de su renuncia a la presidencia criticando una lucha de poder que se había ido fraguando en su seno.

Xosé Luís Méndez Ferrín fue un autor prolífico, que tocó todos los ámbitos literarios. Sin embargo, sus trabajos más reconocidos lo fueron en el ámbito de la poesía y de la prosa, donde se convirtió en una figura central de las letras gallegas, elevando el uso del idioma propio y retomando las influencias artúricas de Cabanillas y Cunqueiro.

Propuesto en varias ocasiones como candidato al Premio Nóbel de Literatura, su obra más célebre fue el poemario 'Con pólvora e magnolias' (1976), Premio da Crítica de poesía galega en 1977.

Además, en el campo de la poesía fue autor de 'Antoloxía popular' (1972), 'Sirventés pola destrucción de Occitania' (1975); 'Poesía enteira de Heriberto Bens' (1980); 'O fin dun canto' (1982); 'Erótica' (1992) y 'Estirpe' (1994), Premio Losada Diéguez en 1995.

Como narrador, fue autor también de 'O crepúsculo e as formigas' (1961); 'Arrabaldo do norte' (1964); 'Retorno a Tagen Ata' (1971); 'Elipsis e outras sombras' (1974); 'Antón e os inocentes' (1976); 'Crónica de nós' (1980); 'Amor de Artur' (1982); 'Arnoia, Arnoia' (1985); 'Bretaña Esmeraldina' (1987); 'Arraianos' (1991) y 'No ventre do silencio' (1999).