La Fegamp pide a Bustinduy que parte de los fondos que transfiere el Estado para dependencia a la Xunta se liguen al SAF

El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, junto a la secretaria de Estado de Derechos Sociales, María Rosa Martínez, en la reunión con el presidente de la Fegamp, Alberto Varela, para abordar la situación del SAF - FEGAMP

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Federación Galega de Municipios e provincias (Fegamp), Alberto Varela, ha pedido al ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, que una parte de los fondos transferidos por el Gobierno a la Xunta de Galicia para atender a la dependencia se tenga que destinar con carácter finalista para atender la financiación del Servizo de Axuda no Fogar (SAF).

De ello ha informado el ente municipalista con motivo de la reunión mantenida por Alberto Varela en Madrid con el ministro y con la secretaria de Estado de Derechos Sociales, María Rosa Martínez, con el objetivo de abordar la "grave problemática estructural y de financiación" que, según ha indicado Varela, soportan los ayuntamientos gallegos en la gestión del SAF.

En la reunión, tal y como ha destacado la Fegamp, el presidente del ente municipalista ha solicitado esta medida al ministro con el objetivo de alcanzar "lo más pronto posible la financiación al 100% del SAF entre la Xunta de Galicia y el Gobierno, como establece la Ley de Dependencia".

El presidente de la Fegamp ha presentado al ministro el reciente acuerdo firmado con la Xunta para mejorar la financiación del SAF, por el que se pasará de los 12 euros por hora --que suponían las aportaciones de Xunta y Estado-- a los 16 en 2026, 17 en 2027 y 18 en 2028, así como información actualizada sobre la situación del servicio en Galicia.

En esa información, según sostiene la Fegamp, se confirma que en diciembre de 2025 Galicia contaba con 22.819 usuarios en el SAF, siendo el coste medio calculado por la Fegamp en esas fechas de 21,45 euros por hora de servicio. Además, indica que hay ayuntamientos en los que ya se superan los 24 euros por hora, como tendencia ascendente que se mantendrá en los próximos años.

"Los ayuntamientos estamos sufragando una importantísima parte del coste del SAF con fondos propios", ha señalado Varela, que ha indicado que con el incremento pactado 2026-2028 "este esfuerzo económico va descender", pero "en cualquier caso es necesario que tanto el Gobierno como la Xunta valoren el coste real y aporten la cantidad necesaria para sufragar el 100% del mismo cuando acuerden los objetivos anuales para este servicio".