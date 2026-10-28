La Fegamp traslada su "más profundo pesar y consternación" por el accidente ferroviario de Urda

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) ha manifestado su "más profundo pesar y consternación" por el accidente ferroviario ocurrido este miércoles en la localidad toledana de Urda.

"Queremos trasladar nuestra solidaridad y pésame a las familias y amistades de las víctimas, además de todo nuestro cariño a todas las personas heridas, deseándoles una pronta recuperación", ha añadido.

Además, ha anunciado que se suma a la convocatoria realizada por la Femp e invita a todas las instituciones, entidades, trabajadores y vecinos a participar en un minuto de silencio este miércoles a as 20.00 hroas a las puertas de los ayuntamientos gallegos.