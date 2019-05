Feijóo admite "déficit" de plazas públicas para personas con autismo

Publicado 10/05/2019 14:10:41 CET

"El objetivo no solo es la cobertura básica, sino también que sean felices", subraya la presidenta de la asociación

A CORUÑA, 10 May.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha admitido un "déficit" de plazas públicas para personas con autismo "cuando salen de las aulas", durante la inauguración del II Congreso Internacional de Aspanaes, la Asociación de Pais de Persoas co Trastorno do Espectro do Autismo (TEA).

"Tenemos una educación inclusiva, pero cuando salen de las aulas es necesario incrementar las plazas públicas para responder a las demandas", ha reconocido Feijóo, quien ha subrayado la labor que llevan a cabo entidades como Aspanaes, asociación que desarrolla su labor en el ámbito de la provincia de A Coruña.

Su intervención la ha aprovechado también para subrayar que "los trastornos del espectro autista no son una enfermedad a erradicar". "Solo hay que erradicar la desinformación, los perjuicios", ha subrayado.

En la misma línea, ha alertado de que "el enemigo no son las vacunas, son las leyendas urbanas", ha señalado en alusión a los que rechazan la vacunación o quienes aseguran que el autismo "se previene con pseudoterapia".

Por otra parte, ha remarcado la colaboración de la Xunta con las entidades sociales para lograr que la inclusión social "llegue poco a poco". "Galicia está extendiendo la red de atención temprana, consolidando un sistema educativo plenamente inclusivo y ampliando las plazas públicas para la atención a la discapacidad", ha citado, entre otras medidas.

Al acto, han acudido también el presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, y el alcalde herculino, Xulio Ferreiro, que han destacado también la labor de Aspanaes. Junto a ellos, ha estado también la conselleira de Política Social, Fabiola García.

APOYO A MÁS DE 2.000 FAMILIAS

Antes de la intervención de las autoridades, ha tomado la palabra la presidenta de Aspanaes, María José Álvarez, que ha hecho un repaso a la labor que realiza esta entidad con el apoyo a más de 2.000 familias y con un equipo conformado por casi 200 profesionales.

"Trabajamos para una intervención especializada", ha explicado la presidenta de Aspanaes, que ha explicado que el objetivo de su labor es no solo "dar cobertura básica --a las personas con autismo-- sino también que sean felices". Para ello, ha apelado a la cooperación con las administraciones.

En el congreso, con el lema 'Impulsando la fortaleza de personas con TEA', participarán distintos profesionales que abordarán aspectos como la atención psicológica, las características clínicas, la intervención educativa o el desarrollo de proyectos de vida independiente.