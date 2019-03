Feijóo cree que el estatuto electrointensivo hace "inviable" la venta de la planta de Alcoa en A Coruña

Publicado 22/03/2019 14:03:14 CET

Dice que la propuesta del Gobierno pone "en grave riesgo" a otras empresas si no hay una bajada de la luz

A CORUÑA, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado que el estatuto de consumidores electrointensivos hace "inviable" la venta de la planta de Alcoa en A Coruña y pone "en grave riesgo" a otras empresas, entre ellas la fábrica de la multinacional norteamericana en San Cibrao, en Cervo (Lugo).

"Desde el primer instante dijimos que este problema nunca se solucionará si no hay un precio de la energía competitivo", ha señalado, a preguntas de los periodistas, el titular de Ejecutivo gallego tras asistir a la presentación de un documento del Consello Galego de Enxeñerías (CGES) sobre 'Medidas desde la Ingeniería para el Desarrollo de Galicia'.

De la propuesta presentada por el Gobierno, ha dicho que "no es un estatuto, ni electrointensivo". "Es una propuesta que hace inviable la venta de Alcoa", ha añadido en referencia a la planta coruñesa.

Frente al "acuerdo" con anteriores gobiernos, ha lamentado que con el Ejecutivo de Pedro Sánchez no lo hubiese. "No me gustaría llegar con este engaño a las generales y luego olvidarnos de los trabajadores", ha apuntado sobre la situación de los empleados de la fábrica de A Coruña.

Y es que, para Feijóo, "o se baja el precio de la luz" para las empresas electrointensivas o éstas "no tienen futuro", ha dicho tanto sobre Alcoa, Megasa y Ferroatlántica como sobre "el conjunto de compañías que utilizan la luz como materia prima básica".

En la misma línea, el presidente de la Xunta ha criticado que el Gobierno "no se dé cuenta, no quiera darse cuenta o dándose cuenta, no le interese bajar el precio de la luz". "Estamos a punto de perder toda oportunidad para que a algún comprador le interese Alcoa", ha insistido sobre la planta coruñesa.

MESA SECTORIAL

Por otra parte, preguntado por las declaraciones del delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada, que instó a la Xunta a convocar una mesa sectorial sobre Alcoa --como en Asturias--, Feijóo ha dicho que desde la Administración gallega se están manteniendo conversaciones "con todas las empresas electrointensivas".

En respuesta a Losada, ha expuesto también que el Ejecutivo "debería ocuparse de sus competencias". "Y la competencia del precio de la luz le corresponde al Gobierno central, no las comunidades autónomas", ha recalcado.