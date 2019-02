Feijóo cree que las generales "colapsarán" España "hasta después de verano" por "intereses personales" de Sánchez

Publicado 15/02/2019 13:29:21 CET

Cree que "prevaleció" la opinión de dirigentes socialistas que "no querían" 'superdomingo': "Pero ese no es un problema de los españoles"

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, considera que el 28 de abril como día escogido por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para celebrar las elecciones generales responde a su "interés personal" o "partidario", ya que España, con esta fecha, entrará "en un periodo de sombra" y "se colapsará prácticamente hasta después de verano".

"En 2016 obligó a repetir las elecciones, prácticamente un año perdido. En el 18 obligó a hacer una moción de censura. Este año 2019, que no tiene respaldo parlamentario suficiente, estando ya convocadas unas elecciones para el 26 de mayo, se le ocurre hacer unas elecciones generales un mes antes", ha criticado Feijóo este viernes, en declaraciones a los medios tras la inauguración del orbital que conecta la AP-9 con la Cidade da Cultura, en Santiago.

A su modo de ver, la decisión de Sánchez responde a una "búsqueda de rédito e intereses personales", ya que hay "muchos responsables y presidentes autonómicos del Partido Socialista que no quieren compartir cartel" con su secretario general. "Pero ese es un problema del Partido Socialista, no es un problema de los españoles", ha puntualizado.

El titular de la Xunta, igual que el líder del PP, Pablo Casado, ya se había mostrado este jueves partidario de celebrar las generales el 26 de mayo, haciéndolas coincidir con las municipales, autonómicas --en 15 comunidades, entre las que no se encuentra Galicia-- y europeas, porque de otra forma sería un "despilfarro".

En este contexto, Feijóo cree que el criterio que "prevaleció" para fijar el 28 de abril como fecha para los comicios fue que "muchos dirigentes" socialistas "no querían" un 'superdomingo' electoral en mayo. "Desde ahora mismo hasta el mes de junio, España, desde el punto de vista de decisiones legislativas, de decisiones presupuestarias, queda paralizada, y eso creo que los españoles no lo merecen", ha expresado a continuación.

"VENIMOS DE OTRA PARÁLISIS PROVOCADA POR SÁNCHEZ"

El presidente de la Xunta también ha aprovechado para acusar a Sánchez de provocar la "pérdida" no solo de este 2019, sino de la mitad de 2016 y parte de 2018. "Venimos de otra parálisis provocada por el señor Sánchez en el año 16 cuando decidió repetir elecciones, que el PP volvió a ganar con mayor intensidad, y en el año 18 cuando convocó una moción de censura diciendo que su objetivo era convocar de forma inmediata elecciones", ha recordado.

"Luego nos dijo que no convocaría elecciones y habría que esperar sentados hasta el año 2020, y hoy por la mañana nos dice que no hay que esperar sentados y que las elecciones no van a ser en mayo, cuando están convocadas, sino que las va a hacer el 28 de abril", ha continuado Feijóo.

EL PP, UN PARTIDO "CENTRADO"

Seguidamente, preguntado sobre si el PP, con la nueva dirección de Casado, está listo para acudir a las urnas, ha respondido que "evidentemente tiene que esta preparado", ya que "hoy más que nunca es necesaria una alternativa".

En este sentido, ha subrayado la disyuntiva entre un ejecutivo saliente con "más socialismo, más nacionalismo, más independentismo y más populismo" y otro con un "partido centrado que ha gobernado España en los peores momentos" y que "no tenga más objetivo que los intereses generales de España" como es el Partido Popular.