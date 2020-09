Feijóo cree que ofrecer datos de infectados "por ayuntamiento en tiempo real" es "peligrosísimo"

Considera que la relevación de estos datos podría causar "estigmas", especialmente en ayuntameintos pequeños

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, cree que ofrecer datos de infectados por covid-19 "por ayuntamientos en tiempo real" es "peligrosísimo" porque podría causar "estigmas" para los afectados y para las localidades, especialmente en municipios pequeños.

Así lo ha dicho, a preguntas de los periodistas sobre la ausencia de datos desagregados de la incidencia de la pandemia en Galicia, durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Consello de la Xunta celebrado este jueves.

"Estamos discutiendo qué derechos deben prevalecer", ha manifestado Núñez Feijóo tras subrayar que la información de "todas" las personas que sufren o han padecido el coronavirus está "en sus historias clínicas", que no pueden ser reveladas por protección de datos y respeto al secreto profesional.

"Dar infectados por ayuntamientos a tiempo real nos parece peligrosísimo", ha señalado para, a continuación, argmentar que la Xunta considera "una decisión muy controvertida" desde el punto de vista del "respeto" a la protección de datos revelar que, por ejemplo, un ayuntamiento con un censo de 1.000 personas tiene "siete personas infectadas".

En este sentido, ha demandado compresión para la no comunicación de estos desagregados pues considera que "hay personas con nombre y apellidos que merecen protección sobre ciertos estigmas".

"No es un problema de ocultación. No tenemos ningún interés en no ofrecer esa información", ha sentenciado después de cuestionar qué criterio habría que emplear para ofrecer datos desagregados de "distintos brotes ya pasados" y que incluirían a personas que ya han dejado de estar afectadas por el virus.