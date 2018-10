Feijóo garantiza que la remodelación del gobierno de la Xunta mantendrá la "estabilidad"

Publicado 09/09/2018 15:02:22 CET

El presidente de la Xunta afirma que si el Ayuntamiento de Vigo "cumpliera sus compromisos de mantenimiento y conservación" de la zona que se hundió en el Marisquiño, "no hubiera en ningún caso un accidente como ese"

Feijóo mantiene que "habla de la misma forma" al Ejecutivo de Sánchez que al de Rajoy y rechaza un giro a la derecha del PP: "Estoy donde estaba", con "políticas galleguistas" y "centradas"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha garantizado que la remodelación prevista del gobierno autonómico, tras el anuncio del conselleiro de Política Social José Manuel Rey Varela de que será candidato a las municipales en Ferrol y la previsible salida de la titular de Medio Ambiente, Beatriz Mato, como cabeza de cartel en A Coruña, se hará en condiciones de "estabilidad" y "gobernabilidad".

Feijóo, en entrevista en la Cadena Ser en Galicia recogida por Europa Press, defiende que si, por él fuese, "no habría ninguna remodelación de gobierno", porque "funciona de forma correcta", y justifica los cambios en la "parálisis" y el mal funcionamiento de algunas ciudades, "después de tres años de gobierno local".

Aunque ha matizado que "no descarta nada", ratifica que "está contento con el gobierno" de la Xunta, con el que se está "garantizando la estabilidad política en Galicia" y "la gobernabilidad" que, en un contexto en el que ve "inestabilidad" en España y los ayuntamientos, "es un activo importante" que "los gallegos valoran".

Por ello, su objetivo es dar "oportunidades para cambios de los gobiernos locales y adicionalmente garantizar la estabilidad y el normal funcionamiento de la Xunta de Galicia".

"HABLO DE LA MISMA FORMA AL GOBIERNO QUE CUANDO GOBERNABA RAJOY"

En un comienzo de curso político marcado por la llegada del PSOE al Gobierno, ha clarificado que su posicionamiento no ha variado, basado en su defensa de los "intereses de los gallegos", tanto ante un gobierno "que salió de las urnas como el de Rajoy" como ante el surgido de "una moción de censura, de Sánchez".

"Yo estoy hablando de la misma forma cuando gobernaba el presidente Rajoy que cuando gobierna Sánchez, porque yo represento a los intereses de Galicia, que no mudaron, lo que mudó fue el Gobierno de España", ha remarcado.

En esta línea, incide en que lo que ha variado es la estrategia y la política económica del Gobierno de España, alertando de las consecuencias de una posible subida de impuestos, de incrementos del precios de la luz o de la ausencia de presupuestos.

"MISMAS POLÍTICAS GALLEGAS Y CENTRADAS" TRAS LA ELECCIÓN DE PABLO CASADO

El nuevo ciclo político también llega marcado por una nueva etapa en el PP, con Pablo Casado al frente, aunque Feijóo rechaza que se haya producido un giro a la derecha en el partido, y afirma: "Estoy donde estaba". "Somos un partido de centro, y yo no tengo ningún giro ideológico a partir de julio, sigo pensando lo mismo antes y después del Congreso, seguimos practicando las mismas políticas galleguistas, centradas y reformistas, no hay ningún giro ideológico del Partido Popular en Galicia ni en la Xunta de Galicia", concluye.

Tras haber rechazado presentarse a las primarias del Partido Popular, reitera que su decisión respondió a su compromiso a acabar la legislatura, recordando su eslógan de campaña 'En Galicia, Feijóo, sí', y apuntando que todo lo que es "en política" se lo debe a los gallegos.

No obstante, ante la pregunta de si optará a ser candidato, por cuarta vez, a la Xunta, se ha limitado a señalar que su preocupación está en "la situación política del país" y en "acertar y hacer unas buenas elecciones municipales". "Se puede imaginar que de aquí a dos años se puede hacer esta pregunta pero la respuesta no va a ser distinta", "por ahora las cosas están estables", confirma.

Feijóo rechaza, además, que esté esperando a que se abra la puerta a que presida el PP de España, porque "supondría una crisis" que confía en que no sufra el PP, tras un Congreso en el que venció "con claridad una opción".

EL ACCIDENTE DEL MARISQUIÑO, PORQUE VIGO NO CUMPLIÓ SUS COMPROMISOS

En pleno debate sobre la investigación en torno al accidente del festival de O Marisquiño, se muestra rotundo al responsabilizar al Ayuntamiento de Vigo, al que le afea que no haya tenido "un mínimo de humildad en primer lugar", para "pedir disculpas" y "comprometerse a investigar exactamente lo que pasó hasta el final".

"Si el Ayuntamiento cumpliera sus compromisos de mantenimiento y conservación de esa zona que tenía asumido por un acuerdo y que le corresponde durante 50 años, si cumpliera de la misma forma que cumplió la sanidad pública en Vigo no hubiera en ningún caso un accidente como ese", zanja.

El presidente de la Xunta denuncia la "arrogancia y la demagogia" que, sostiene, se percibió tras el siniestro, e incide en que habrá que ver "cuáles son las responsabilidades, si son únicas del Ayuntamiento, si son compartidas con otras instituciones, si son compartidas con la organización".

Aún así, remarca: "Lo mínimo que debería hacer el Ayuntamiento de Vigo es abrir una investigación y, por supuesto, no insultar a los demás, porque es una falta de respeto a los heridos, a las familias y a los servicios públicos".

LA INSPECCIÓN MÉDICA DECIDIRÁ SOBRE EL FALLECIMIENTO EN EL PAC DE A ESTRADA

Ante el debate previsto la próxima semana por el fallecimiento de un hombre sin atención médica en el PAC de A Estrada, Feijóo ha asegurado que "se concretará con exactitud lo que pasó", pero defiende, con datos, el servicio prestado por la sanidad gallega, aludiendo al 1.600.000 urgencias atendidas en los PAC en 2017, y con un 90% atendidas sin necesidad de traslado a un hospital.

A continuación, se remite a la investigación que realizará la inspección médica. "Lo que hizo la Consellería de Sanidade fue abrir una investigación, y pasar los hechos a la inspección médica para que sea la que tome declaración a todos los que intervinieron" e indique "en base a esa investigación médica lo que ocurrió". "Tenemos que ser humildes para darles el pésame a la familia y consecuentes para abrir una investigación", agrega.

"RAZONABLE" CONDONACIÓN DE LA DEUDA DEL PUERTO DE A CORUÑA

Cuestionado sobre el papel de la Xunta ante la polémica en torno a la deuda del Puerto de A Coruña por la construcción de la rada exterior de Punta Langosteira, Feijóo ha incidido en que lo que se planteará como, "compromiso personal y político", a "cualquier gobierno" será "defender los intereses de Galicia".

Por esto, ante la "aparición sorprendente" de la condonación de la deuda de 300 millones de euros a Valencia, estima que "parece razonable que si para hacer cuestiones de ciudad se perdonan a la Generalitat y al Ayuntamiento de Valencia 300 millones de euros, parece razonable que no se le obligue a la ciudad de A Coruña, al Puerto y a la Xunta de Galicia una deuda de 200 millones que no es para mejorar la ciudad, sino para un puerto exterior, quitar mercancías peligrosas y llevarlas a un puerto de abrigo distinto".

"NI QUITO NI PONGO PRESENADORES" EN LOS INFORMATIVOS DE LA TVG

El día después de la movilización de trabajadores de comunicación en defensa de la pluralidad de los medios públicos, y preguntado si ve la programación y los informativos de la TVG, ha sido contundente: "No, no porque no me gusten, sino porque mis obligaciones no me permiten estar delante de una pantalla cada vez que hay un informativo, sabe la gente que me conoce que ni quito ni pongo presentadores de Telexornais".

Pero ante las protestas de trabajadores, confronta la situación en Galicia con la de la RTVE, ante "el ejemplo de PSOE y Podemos haciendo lo que están haciendo, modificar y cesar por real decreto ley a todo un consejo de administración". "Si ese es el modelo del PSOE y las Mareas de Podemos, me quedo con el modelo de la radio televisión gallega".