Feijóo reafirma que el "modelo de Gobierno de España" será Galicia, a la que promete "reparar" los "castigos" de Sánchez

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante la romería del PP en O Pino (A Coruña). - Álvaro Ballesteros - Europa Press

Promete la reforma de la financiación con las bases que Rueda demandó en Barcelona: "Lo que es de todos, se habla y se reparte entre todos"

O PINO (A CORUÑA), 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha regresado un año más a la romería que el PP provincial organiza en O Pino (A Coruña) para reafirmar un mensaje: Galicia, donde su sucesor, Alfonso Rueda, gobierna con una mayoría absoluta reeditada hace dos años en las urnas, "funciona", es "un modelo conocido y reconocido" y quiere que sea "el modelo del Gobierno de España".

Lo ha hecho ante unos 4.500 afiliados y simpatizantes --según cifras que maneja la organización-- desplazados en coches particulares y en decenas de autobuses hasta la carballeira de A Magdalena, donde le ha acompañado el secretario general del PP, Miguel Tellado; así como Rueda; su 'dos' en el PPdeG, Paula Prado; y el líder del PP provincial, Diego Calvo, además de varios conselleiros. La bienvenida corrió a cargo del alcalde de la localidad, Manuel Taboada.

Las altas temperaturas en Galicia, por encima de 30 grados en O Pino, no impidieron una afluencia significativa a la cita, que Feijóo ha reivindicado como "punto de encuentro". Calvo le había animado en su intervención a volver "como presidente" de España y Feijóo a dado a entender que su intención es no faltar a la próxima romería, pero ha admitido no saber "en qué condición lo hará" por las "fechas".

En todo caso, ha garantizado que se propone lograr el cambio que "necesita" el país para pasar página de la etapa del socialista Pedro Sánchez y ha rememorado que Rueda ya se sometió con éxito "al veredicto de los gallegos". Lo hizo, ha dicho, dos años atrás y con un compromiso: "Dijo que quería que Galicia funcionase y en el ecuador de la legislatura se acredita que Galicia funciona".

"Aquí no se está para resistir, se gobierna para servir; no se hacen maniobras de distracción, buscamos resultados; no se buscan enemigos, se buscan soluciones. Y eso se nota. Se nota el respeto en la lealtad institucional, en los servicios públicos y en las inversiones. Llegan proyectos de inversión porque la gente sabe que cuando la Xunta dice que sí es sí. Y que cuando dice no es que no se puede hacer, no es legal o no se cumplen los requisitos", ha proclamado, con el anuncio de la planta de SAIC en Ferrolterra como telón de fondo.

Para Feijóo, quien ha rememorado su paso como presidente de Galicia, el de la comunidad es "un modelo conocido y reconocido". "Es un modelo que necesita España y será el modelo del Gobierno de España", ha aseverado, antes de apelar a "hacerlo entre todos" y de animar a trabajar a los suyos: "¡Os necesito!".

"REPARAR" LA RELACIÓN DEL GOBIERNO CON GALICIA

En clave de "apunte personal", Feijóo ha explicado que este mismo sábado tuvo la ocasión de bañarse en la ría de Vigo, y ha confesado que para él recalar en Galicia tiene "un valor especial". Pero más allá, ha querido dejar a los suyos un compromiso: seguirá trabajando para que "toda España conozca lo que se está haciendo en Galicia".

"Seguiré trabajando para que toda España conozca lo que yo intenté hacer con todos vosotros en Galicia", ha continuado, antes de recalcar que no visita O Pino solo para "saludar", sino también para sellar compromisos: de un listado de cuatro ha situado en primer lugar uno específico "con Galicia".

"Y quiero comprometerme con Galicia porque significa comprometerse con la igualdad de los españoles", ha sentenciado, antes de criticar que España tiene ahora un Ejecutivo estatal que "señala y persigue" a aquellas comunidades, que son "la inmensa mayoría", en las que "no se vota al PSOE".

"Incluso tenemos un Gobierno que es capaz de organizar cacerías contra las comunidades autónomas, contra la Policía, la Guardia Civil, los jueces y los fiscales por hacer su trabajo. Por tanto, tenemos un gobierno que es capaz de hacer cualquier cosa", ha alertado, antes de esgrimir que "no puede ser que se castigue a Galicia porque no vota a Pedro Sánchez".

NUEVO SISTEMA DE FINANCIACIÓN

Feijóo ha prometido que "no puede ser y no va a ser en ningún caso" porque "la gente tiene libertad para votar lo que considera oportuno y no se puede perseguir al que no te vota". "Me comprometo a reparar esa situación; no porque me tire el corazón, que es lo lógico, sino porque es justo y porque es bueno", ha garantizado.

"Me comprometo con un nuevo sistema de financiación que tenga un único objetivo: mejorar los servicios públicos de los gallegos y el conjunto de los servicios públicos de los españoles. Sin excepción, desde Cataluña a Galicia, desde Cantabria y Asturias a Andalucía, desde la Península a las islas. Aquí se viene a pagar la sanidad, la educación y los servicios sociales de la gente", ha dicho.

Por ello, rememorando la intervención de Rueda en reciente foro en el que ambos coincidieron en Barcelona, ha esgrimido que, si él gobierna, la financiación autonómica "no será un chanchullo entre dos" ni "una compraventa de apoyos" sino que aplicará la máxima de que "lo que es de todos, se habla y se reparte entre todos".

VOLVERÁ COMO "UN PEREGRINO MÁS"

De vuelta en la Galicia "punto de encuentro", aunque "por fechas" no se ha atrevido a garantizar en qué condición volverá a O Pino, sí ha lanzado un mensaje: en algún momento de 2027, Año Xacobeo, el presidente del Gobierno de España visitará la comunidad "como un peregrino más".

Feijóo, quien antes había cargado contra el "fariseo P.S.", ha asegurado que vendrá a Galicia "pudiendo decir que hizo todo" lo comprometido. "Que, por cierto, Alfonso, menudo comisario de Xacobeo que acabas de nombrar", había bromeado, previamente, en relación a Marcos Gómez, presente en el acto, y quien fue también uno de sus colaboradores más estrechos.

"¡Nos vemos el año que viene, cuento con todos vosotros! Os necesito para ese cambio que España está esperando. ¡Viva Galicia! ¡Viva España!", ha concluido, entre aplausos de los suyos.