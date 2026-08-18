Feijóo reivindica el "ejemplo" de Calvo-Sotelo y el "espíritu" de la Transición para erigirse en "alternativa" a Sánchez

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante su visita a la exposición fotográfica dedicada a Leopoldo Calvo-Sotelo con motivo del centenario de su nacimiento. - Agostime - Europa Press

Visita una exposición fotográfica en Ribadeo (Lugo) sobre la figura del que fuera presidente del Gobierno

RIBADEO (LUGO), 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha desplazado este martes a Ribadeo (Lugo) para visitar una exposición fotográfica dedicada a la figura de Leopoldo Calvo-Sotelo, cuyo "ejemplo" ha reivindicado, además del "espíritu de entendimiento" de la Transición, antes de erigirse en "alternativa viable" a un presidente, Pedro Sánchez, al que ha acusado de impulsar "un programa destituyente" en España que "nadie ha votado".

Acompañado de familiares de Calvo-Sotelo --cuyo hijo Pedro intervino en el acto-- y de Daniel Vega, alcalde de la localidad a la que están ligados los orígenes del expresidente, junto a otras autoridades, el líder del PP ha podido visitar una muestra confeccionada a base de imágenes cedidas por la familia, que hace una repaso por las distintas facetas de la vida de un mandatario al que Feijóo ha definido como "servidor público".

Y si en el que hasta hoy había sido su último acto público en Galicia, donde Feijóo suele recalar en período estival, ensalzó la figura del periodista Fernando Ónega frente a los "aprendices de brujo", ha mencionado esta vez a Calvo-Sotelo y a Adolfo Suárez para enfatizar su "estadismo" y rememorar el "espíritu de entendimiento" de la Transición.

De hecho, tras celebrar la presencia de las autoridades presentes en el acto, entre los que se encontraban varios representantes populares en las Cortes, el jefe de filas del PPdeG ha tenido unas palabras de agradecimiento para Adolfo Suárez Illana, con quien mantuvo una conversación telefónica poco antes del acto y quien hubiese deseado participar en el acto de este miércoles.

Lo siguiente fue reivindicar el perfil conciliador y proclamar que "esto va de servicio público", antes de atacar con dureza a Sánchez, a quien ha acusado de estar "ausente e inerte" ante la crisis de Ceuta, y de cargar contra sus "ministros tabernarios".

Ante decenas de curiosos, con los que después hubo sesión de saludos y fotografías, Feijóo ha invitado a "imaginar" qué harían Calvo-Sotelo o Adolfo Suárez ante "la gravedad sin precedentes" de la crisis de Ceuta, y ha instado a "contrastarlo con la realidad presente de un Gobierno" en su opinión "ausente, inerte e indiferente a los intereses, la seguridad, la integridad y la soberanía de los españoles".

Enfrente ha situado la "otra línea de defensa" en el Partido Popular, al que ha definido como una formación comprometida con "la concordia y con la unidad de los españoles".

"Mi compromiso es recuperar esa buena política en beneficio de todos los españoles", ha proclamado Feijóo, quien ha reivindicado al PP como una "verdadera alternativa" a la situación actual, que ha definido como "viable, rigurosa, solvente, con experiencia y realista".

Esa alternativa, ha explicado, debe establecer un proyecto de Renovación y de reconstrucción nacional con un programa de acción política "fiel al espíritu y a los principios rectores del sistema de 1978", pero capaz de atender los problemas actuales y corregir las carencias que "se han hecho evidentes".

"UN HOMBRE QUE TENDIÓ PUENTES"

Antes de Feijóo ha intervenido el alcalde de Ribadeo, Daniel Vega, quien ha defendido los vínculos de Calvo-Sotelo con Ribadeo y que su compromiso con la localidad "no quedó solo en lo sentimental", sino que su intervención "fue importante para el desarrollo de la ciudad" y para "muchos proyectos". Entre ellos, ha destacado la Ponte dos Santos, que cruza la ría de Ribadeo.

"Creo que este puente también representa bastante la figura de Leopoldo Calvo-Sotelo. Fue un hombre que tendió puentes y que actuó como España necesitaba: con diálogo, estabilidad, responsabilidad y altura de miras. Ejerció la política sin ruido innecesario, con profundo respeto por las instituciones", ha rememorado.

A renglón seguido, ha proclamado que la "firmeza" no está "reñida" con "la serenidad" y "no obliga a convertir al adversario en enemigo nunca". "La moderación lejos de una debilidad es una forma de valentía", ha sentenciado, antes de agradecer a la familia Calvo-Sotelo que pusiese a disposición del Ayuntamiento la selección de fotografías expuesta.

"UN COLEGIAL DE RIBADEO"

Por su parte, Pedro Calvo-Sotelo, hijo del expresidente, se ha mostrado muy agradecido con todos los actos que en Ribadeo han rendido homenaje a su padre para recordar el centenario de su nacimiento y su trayectoria vital. "Quiero recordar que fue un colegial en Ribadeo durante muchos años, los más importantes de su Bachillerato", ha rememorado.

En clave más política, el hijo de Calvo-Sotelo también ha recordado una transición en la que "se decidió juntar las aguas de distintos cauces para que el agua de la sociedad española no durmiese sola, sino en compañía y no amaneciese helada". "En el fondo es lo que hace nuestra ría de Ribadeo, que acoge agua de varios ríos y nos acoge a todos", ha zanjado.