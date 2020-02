Feijóo retrasa la fecha del Gobierno y dice que hasta 2022 no llegará el AVE a Galicia: "No va a estar en junio de 2021"

El candidato del PPdeG y presidente de la Xunta duda del compromiso de Adif, que no contempla riesgo en que el AVE llegue en junio de 2021

A CORUÑA, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PPdeG a la reelección a la Presidencia de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha retrasado hasta 2022 la llegada del AVE a Galicia y rechaza así el plazo dado este jueves por Adif, que afinaba la fecha para la entrada en funcionamiento de la Alta Velocidad fijándola en junio de 2021.

"El AVE no va a estar en junio de 2021 aquí, que no nos engañen", ha manifestado Núñez Feijóo a preguntas de los asistentes en un desayuno de partido en A Coruña en el que el también presidente del Ejecutivo autonómico ha hecho balance de las actuaciones llevadas a cabo en lo últimos años en la ciudad de A Coruña.

Núñez Feijóo está convencido de que "el AVE cambiará esta ciudad", pero se muestra incrédulo sobre la fecha de llegada: "Me sé todas las fechas incumplidas, todavía no me sé una fecha cumplida", afirma.

"OLVÍDENSE DE 2021"

"No diré en qué mes del año 2022, pero olvídense del 2021 y piensen en el 22", ha respondido al auditorio coruñés Feijóo, quien pone en duda la última fecha dada por Adif en vista de que en marzo de 2020 todavía "no está finalizada la obra".

"No sean escépticos, pero tampoco ingenuos. Esto es más 22 que 21", ha concluido el dirigente popular, quien pone en duda lo manifestado por Adif Alta Velocidad, que no contempla, "en este momento, ningún riesgo ni actuación" que pueda comprometer "el plazo fijado de junio de 2021" para la llegada del AVE a Galicia.

El director general de Adif Alta Velocidad, Juan Pablo Villanueva, realizó este jueves la supervisión de los trabajos de montaje de vía del tramo Pedralba de la Padrería-Ourense. Para cumplir con el objetivo, ha incidido en que se está trabajando "intensamente" siguiendo un plan "muy ambicioso".