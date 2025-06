Feriantes denuncian el "incomprensible" bloqueo del Ayuntamiento de Vigo a la instalación de atracciones en fiestas

Solo una solicitud, la de un Saltamontes, ha recibido respuesta y ha sido negativa por la antigüedad de la atracción

VIGO, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Empresarios de Atracciones de Feria de Galicia (Emafega) y la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) han denunciado este jueves un "incomprensible" bloqueo por parte del Ayuntamiento de Vigo a la instalación de atracciones en las fiestas de la ciudad, y han alertado de que sus solicitudes, salvo un caso, no han sido respondidas, por lo que prevén un verano de celebraciones en la ciudad sin esas atracciones.

Así lo han trasladado responsables de ambas entidades en una rueda de prensa, en la que han insistido en que cumplen la legalidad y presentan la documentación pertinente, pero que los técnicos municipales mantienen paralizadas las solicitudes para 150 atracciones. Solo una de las peticiones ha recibido respuesta, han apuntado, y ha sido la solicitud de instalación del Saltamontes, que ha sido denegada por la antigüedad de la atracción (39 años).

De hecho, fue precisamente en una atracción del Saltamontes donde, en agosto del año pasado, perdió la vida un vigués de 36 años al desprenderse el asiento en el que iba y salir despedido, durante la celebración de las fiestas de la parroquia viguesa de Matamá. El accidente está siendo investigado por el juzgado de instrucción 3 de la ciudad.

La secretaria de Emafega, Dolores Balsa, ha denunciado que el Ayuntamiento olívico "ha convertido los procedimientos en instrumentos de bloqueo", sin responder a las peticiones o requerimientos de los feriantes de modo formal, con una actuación "arbitraria" y "sin base técnica".

Al respecto, ha criticado que "la documentación que sirvió el año pasado y que sirve en otros ayuntamientos de Galicia ahora no vale", y ha recordado que no hubo inconvenientes para la instalación de atracciones durante la Navidad. "¿Por qué solo Vigo aplica criterios excluyentes?", ha cuestionado y ha advertido de que "no se puede criminalizar" a todo el sector generalizando supuestos problemas (en alusión al accidente del año pasado), porque son profesionales "comprometidos con la seguridad".

Balsa ha explicado que los técnicos municipales están siendo especialmente "puntillosos", que hacen interpretaciones de la normativa "que no les corresponden" e incluso apuntan a modificaciones en la redacción de dichos documentos para que toda la responsabilidad, en caso de algún problema, recaiga sobre los propios feriantes o sobre las comisiones de fiestas. "No se preocupan de la seguridad, si no de la seguridad del Ayuntamiento, para que no sea responsable si pasa algo", ha añadido.

Por todo ello, ha avanzado que la asociación recurrirá a la vía judicial si es necesario, ya que el "silencio" del Ayuntamiento les impide planificar su actividad, de la que dependen 200 familias. "No nos vamos a arriesgar a instalar y que luego nos precinten", ha explicado, y ha advertido de que, tal y como están las cosas, la previsión es que las fiestas del verano de Vigo se tengan que celebrar sin atracciones.

De hecho, ya no las hubo en las fiestas de Fragoselo en Coruxo, ni las habrá en O Calvario y, probablemente, tampoco en Coia ni en Bouzas (o con restricciones), dos de las citas más esperadas en el calendario estival de festejos en Vigo.

GUÍA PARA UNIFICAR CRITERIOS

Por su parte, Eduardo Abad, presidente de UPTA, ha señalado que el sector lleva un tiempo trabajando con la Xunta y con el Colegio de Ingenieros para elaborar una guía, que sería de obligado cumplimiento en toda Galicia, que unifique los criterios y los requisitos para conceder las autorizaciones a la instalación de estas atracciones.

Abad ha señalado que los profesionales del sector son "los primeros interesados" en cumplir "taxativamente" la legalidad y las normas de seguridad, y ha advertido de que la posición del Ayuntamiento de Vigo pone "en riesgo" la viabilidad del sector en la ciudad, ya que el 50 % de su facturación anual se hace entre junio y agosto.

"Van contra 200 familias que viven de este sector", ha criticado, y ha confirmado que UPTA va a "luchar con todas las herramientas legales" para poner fin a esta "situación incomprensible".

CRÍTICAS DEL PP

Por su parte, el grupo municipal del PP ha acusado al gobierno de Abel Caballero de poner "en peligro" las fiestas populares de este verano, al no responder a las solicitudes de autorización de los feriantes, y ha recordado que la documentación que se presentó para la instalación de atracciones en Navidad fue validada, y ahora, la misma, con la misma normativa, no recibe el visto bueno.

El portavoz del grupo, Miguel Martín, ha atribuido la situación a la "chapucera gestión" de Abel Caballero, que "no sabe conjugar la necesaria seguridad con el cumplimiento de la ley" y ha cuestionado si el Ayuntamiento "pone trabas burocráticas adrede para que no haya atracciones en las fiestas de verano".

El grupo 'popular' ha instado al gobierno local a revisar todas las solicitudes y autorizar las atracciones que cumplan la legalidad, porque "lo que no es comprensible es el rechazo sistemático y arbitrario". Según ha subrayado Miguel Martín, "el primero que tiene que cumplir es el Ayuntamiento", y no cumplió el verano pasado, en el que "no supervisó el montaje ni ordenó precintar las atracciones que no tenían autorización".