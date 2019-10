El festival AMAL celebra 17 años de diversidad cinematográfica y vinculación con Santiago de Compostela

Actualizado 15/10/2019 15:06:23 CET

Presentación de la semana de cine euroárabe AMAL en Santiago - AMAL

El documental 'La Guerra Empieza Aquí' abrirá el evento el lunes, seguido de un coloquio sobre el negocio armamentístico

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Semana de Cine Euroárabe AMAL conmemora sus 17 años de trayectoria con una nueva edición cargada de propuestas que, como cada año, estarán caracterizadas por una diversidad y un multiculturalismo que se aleja de los patrones de la cinematografía convencional.

La Fundación Araguaney ha querido hacer especial hincapié tanto en su vinculación con la ciudad de Santiago como en su propuesta única dentro del panorama cinematográfico gallego y que lleva la cultura a todos los rincones del territorio hasta sobrepasar fronteras, a través de la iniciativa 'AMAL en Ruta'.

En rueda de prensa, el director, Ghaleb Jaber Martínez, ha destacado el papel de este evento para ayudar a "construir una Compostela mejor" y "una Galicia Mejor" y ha reivindicado su "vinculación con esta tierra" a través de la diversidad cultural y de otras visiones de ver el mundo.

La semana de cine se extenderá del 21 al 25 de octubre y uno de los platos fuertes será la jornada de apertura, con la pieza documental 'La Guerra Empieza Aquí'. Esta obra de Joseba Sanz profundiza en el mercado armamentístico y el papel de occidente en el negocio de la guerra, a partir del caso de un bombero de Bizcaya que se negó a participar en un operativo de seguridad en el puerto de Bilbao para enviar toneladas de armamento fabricado en Euskadi con destino a Arabia Saudita.

Martínez ha incidido en la importancia de abrir una "reflexión más que necesaria" al respecto de conflictos que parecen lejanos a las fronteras y sobre la espiral "terrible" en la que se ven atrapados numerosos trabajadores que se deben implicar en este tipo de prácticas para sobrevivir.

Es por ello que a la proyección le seguirá una charla del codirector del Instituto de Estudios sobre Conflicto y Acción Humanitaria, Jesús Núñez Villaverde, con el título 'Supermercado de armas: negocio y poder', con el fin de abrir un debate más allá de "buenismos" o de "clichés" y para tratarlas consecuencias terribles que dejan a su paso los conflictos armados.

FICCIÓN Y DOCUMENTAL

El programa del evento incluye otras piezas de carácter documental, como 'Sky and Ground' de Tayla Tibbon y Joshua Vennet, sobre la vida de una famikia siria kurda que viaja a Alemania, o 'Hamada', de Eloy Domínguez, que ofrece un retrato insólito de un grupo de jóvenes en un campamento de refugiados del desierto del Sáhara, entre otras.

Dentro de la sección de ficción se encuentra la cinta 'Capharnaüm', de la actriz y directora libanesa Nadine Labaki, 'Look at me' sobre un inmigrante que se tiene que hacer cargo del hijo autista de su exesposa; o 'Yomeddine', que narra las vivencias de un hombre y la búsqueda de sus raíces tras salir de la colona de leprosos en la que había sido abandonado de niño.

Además de la propuesta cinéfila, el festival estará acompañado de una semana gastronómica dedicada a la cocina árabe. Martínez ha animado a disfrutar de nuevo de la "parte más deliciosa de la cultura" con una propuesta beneficiosa para la salud y de gran "calidad".

UNA PROPUESTA "IMPORTANTE"

Por su parte, el secretario xeral de Cultura, Anxo Lorenzo, ha trasladado la colaboración de la Xunta con este festival único en el panorama gallego, y que ampía su programa para ofrecer "un tipo de audiovisual que no se ve normalmente" ni en las salas comercial ni especializadas.

Así y además de valorar la "importante" presencia femenina entre las autoras, este ha valorado que el evento ofrece una selección que invita a la "reflexión" sobre problemáticas específicas en ámbitos geográficos habitualmente sometidos a la conflictividad y temas "universales", como la familia, la mujer o las migraciones.