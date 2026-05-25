El festival de Cans cierra su XXIII edición con una asistencia de 12.000 personas y aforo completo en las actividades

El festival de Cans cierra su XXIII edición con una asistencia de 12.000 personas y aforo completo en las actividad - FESTIVAL DE CANS

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 May. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Cans ha clausurado este fin de semana su XXIII edición tras reunir a más de 12.000 personas a lo largo de cinco días intensos de cine, música, coloquios y actividades paralelas pese al mal tiempo intermitente que marcó buena parte del fin de semana.

Tal y como relatan en un comunicado, el cortometraje 'Cara de cona', de Guillermo de Oliveira, fue el ganador del Premio del Público, completando así el cuadro de reconocimientos de una edición en la que María Rita, de Juan Barbazán, fue la gran triunfadora de la Gala Final con tres premios, Mejor Cortometraje de Ficción, Mejor Fotografía y Premio del Jurado de los Vecinos; mientras que otras obras como 'O Corpo de Cristo', de Bea Lema o 'Escala un cincuenta mil', de Angel Suanzes, también recibieron algunos de los principales galardones del festival.

El sábado, el día grande, el Festival de Cans, concentró a cerca de la mitad del público total de la edición. Desde primera hora de la mañana, los diferentes espacios de la aldea se llenaron de espectadores en una jornada marcada por la intensa actividad y por la enorme participación.

Uno de los momentos más destacados fue el multitudinario coloquio con el director Julio Medem, que congregó la más de 400 personas en el Torreiro. El cineasta avanzó públicamente el desarrollo de su nuevo proyecto cinematográfico, 'Jai Alai', y se mostró sorprendido por la singularidad del certamen: "Esto no se puede comparar con nada", aseveró.

También generó expectación el encuentro alrededor de Siniestro Total. Víctor Coyote apareció por sorpresa en un chimpín, acompañado por un grupo de picadores de una piedra interpretando una canción tradicional de canteros del norte de Portugal.

Otro de los episodios más comentados fue el rodaje en directo de una secuencia del film 'Juliette et Camille', con la participación de Mounqup y de la directora Paloma Zapata, "convirtiendo el festival en un espacio vivo de creación audiovisual delante del público".

LA MÚSICA, UNO DE LOS GRANDES PILARES DEL FESTIVAL

La música volvió a ser uno de los grandes pilares del festival. El Espacio Estrella Galicia y el Torreiro registraron algunas de las mayores concentraciones de asistentes del sábado, con actuaciones multitudinarias de Arizona Baby, De Ninghures y el esperado regreso de The Homens. Estos dos últimos conciertos dejaron además sorpresas para el público, con la aparición de Nuno Pico, de Grande Amore, junto a The Homens, y de Mondra en uno de los momentos más celebrados del concierto de De Ninghures.

Asimismo, en la nota recogen que el certamen incrementó "considerablemente" en esta edición la presencia de público a lo largo de la semana e incluso en su programación previa. Además, cerca de 1.000 escolares participaron en las actividades matinales entre martes y viernes, "reforzando una de las apuestas del certamen por acercar el audiovisual a las generaciones más nuevas".